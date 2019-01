Incendie à Courchevel : la piste criminelle privilégiée

Cet ancien hôtel parti en feu à Courchevel hébergeait des saisonniers. Interrogés par les enquêteurs, plusieurs témoins ont évoqué des odeurs d'essence le soir des faits. Et ce n'était pas la première fois. Après des expertises techniques, l'hypothèse d'un départ de feu volontaire est sérieusement examinée. Une information judiciaire sera ouverte lundi 28 janvier pour destruction par incendie ayant entraîné la mort.



