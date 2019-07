Incendie à Générac (Gard) : 130 personnes évacuées, les vents inquiètent les pompiers

GARD - Un violent feu de broussailles et de forêt s’est déclaré en début d’après-midi à Générac (Gard), près de Nîmes, nécessitant l’intervention de 300 pompiers. Plus de 250 hectares étaient déjà partis en fumée mardi à 19h30 et les vents tournants préoccupaient les soldats du feu.