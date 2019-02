Incendie à Lyon : la piste criminelle privilégiée

C'est donc la piste criminelle qui est privilégiée ce soir par les enquêteurs lyonnais. L'incendie qui a ravagé un immeuble et tué une femme et son enfant est parti d'une boulangerie. Un commerce qui avait déjà fait l'objet de menaces ces dernières semaines. Un témoin aurait d'ailleurs aperçu une personne en train de s'échapper dans la rue à l'arrière de la boutique au moment des faits.



