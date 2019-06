Incendie à Marseille : le geste héroïque des passants

Deux hommes ont grimpé sur la paroi d'un immeuble du centre de Marseille pour sauver une mère et ses trois enfants d'un incendie. Après cet incident, ces héros anonymes ont disparu dans la foule, alors que tous les habitants auraient aimé les remercier. Les seize autres occupants du bâtiment, tous évacués par les pompiers, ont été relogés. L'enquête sur l'origine de ce sinistre se poursuit.



