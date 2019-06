Incendie à Notre-Dame : des failles dans le dispositif de protection incendie

Dans les témoignages récoltés par nos confrères, c'est cette suppression de poste qui est la plus critiquée. Et pourrait avoir eu des conséquences graves le lundi 15 avril, lorsque le feu a éclaté dans la cathédrale. Ce que les enquêteurs de la police judiciaire devront désormais confirmer. Le Monde reconstitue en effet les trente minutes les plus critiques pour ce bâtiment. Le lundi en question, il n’y avait qu’un seul salarié d’Elytis présent devant ce dispositif "pas 100% fiable". Et qui plus est un débutant. Il n’avait travaillé que trois jours dans la cathédrale, affirme le journal, sans jamais avoir eu le temps de faire le tour complet du bâtiment.





A 18h17, ce 15 avril, il contacte donc un agent d’astreinte en voyant un voyant "feu combles nef/sacristie " s’allumer avec un code correspondant. Mais l'interprétation de ce code tarde. Ancien policier, l'agent d'astreinte tente de trouver le lieu d'où l'alerte est partie - notamment en inspectant la sacristie. Mais pour lui, rien à signaler. Comme l'alerte se poursuit, l’évacuation des lieux est ordonnée 6 minutes plus tard. Parallèlement, le gardien de la cathédrale demande au salarié chargé de la sécurité d’appeler son responsable afin d’avoir des précisions sur le code qui s’est affiché sur l’écran au moment où l’alerte a été donnée. Il est 18h43 lorsque l’interlocuteur au téléphone explique que le code désigne les combles de la nef. La haut, le feu a déjà commencé à dévorer les poutres de la "forêt". Et ce n'est qu'à 18h48 que le PC sécurité alerte enfin les pompiers, affirme encore le quotidien. Soit 31 minutes après le premier signal. Bien trop tard pour que les pompiers espèrent sauver la charpente historique en intervenant pourtant rapidement.





Autre faille : la surveillance des chantiers. "Contrairement à ce qui a pu être dit, personne n’allait vérifier le chantier après le départ des ouvriers ", indique un agent de la cathédrale cité par Le Monde. Plus dramatique encore, d'anciens chefs d’équipe de l’entreprise du PC sécurité disent avoir alerté à plusieurs reprises leur hiérarchie et la direction régionale des affaires culturelles. Mais pour seule réponse, voilà ce qu’ils auraient reçu : "La cathédrale est debout depuis plus de huit cents ans, elle ne va pas brûler comme ça." Contactée par nos confrères du Monde, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), chargée du dossier, n'a pas donné suite.