Paris : deux incendies, dont un mortel, dans le 18e arrondissement

Les deux sinistres ont eu lieu à une heure d'intervalle environ dans le nord de la capitale, mais l'un d'eux a eu des conséquences beaucoup plus graves. Ce lundi matin en effet, les pompiers de Paris ont d'abord été appelés à 4h30 pour un incendie survenu au 26e étage d'un immeuble situé au 93, rue de la Chapelle, près de la porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. "40 pompiers et dix camions ont été engagés pour circonscrire le sinistre", précise la commandante Maunier, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce lundi matin à LCI.

Une heure plus tard, à 5h40, des habitants de la rue Constance, non loin du cimetière de Montmartre, ont composé le 18 pour signaler là encore un feu d'appartement, au rez-de-chaussée cette fois, au niveau du n°17 de la rue. "30 pompiers et 8 camions ont été dépêchés sur place. Le feu a été éteint vers 7 heures ce matin. Malheureusement, nous regrettons un décès et trois blessés légers", poursuit la porte-parole.