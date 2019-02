Incendie à Paris : l'immeuble de la rue Erlanger a été sécurisé

Le procureur de Paris a annoncé, ce mercredi 6 février, que l'immeuble qui avait pris feu dans le 16e arrondissement de Paris a été sécurisé. Il n'y a pas de risque d'effondrement, ni de reprise d'incendie. Les experts du Laboratoire central de la préfecture de Police vont pouvoir pénétrer dans le bâtiment, et tenter de déterminer le nombre de départs de feu qu'il y avait eu le soir du drame.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.