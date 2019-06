Incendie à Paris : les pompiers massivement mobilisés

Un important incendie s'est déclenché tôt le matin du 22 juin 2019 dans le XIe arrondissement de Paris. Les flammes ont démarré dans un premier immeuble avant de se propager à deux autres bâtiments, faisant trois morts et une trentaine de blessés. Près de 200 pompiers ont été mobilisés avec une cinquantaine d'engins pour évacuer les habitants. Avec les flammes, les arcs électriques provoqués par l'intense chaleur et les câbles dégradés, le cheminement a été difficile.



