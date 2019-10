Incendie à Rouen : quelle quantité de produits a brûlé dans l’entreprise Normandie Logistique, voisine de Lubrizol ?

ZONE D’OMBRE - Selon une note de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) qu’a pu consulter Le Monde, l’entreprise Normandie Logistique, voisine de Lubrizol, n’avait pas communiqué aux services de l’État la quantité de matières combustibles qu’elle stockait. Autre interrogation : quelle était la dangerosité desdits produits stockés par cette entreprise dont les entrepôts ont également brûlé le 26 septembre dernier ?

Voilà peut-être une information qui risque d’attiser un peu plus le feu de la colère chaque jour grandissante des habitants de Rouen et de sa région. Selon Le Monde, qui révèle une note de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), rattachée au ministère de la transition écologique et solidaire, l’entreprise Normandie Logistique, mitoyenne de l’usine Lubrizol qui a pris feu le 26 septembre dernier, n’a jamais officiellement communiqué quelles quantités de matières combustibles elle détenait.