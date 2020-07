Cathédrale de Nantes : que sait-on sur le bénévole du diocèse en garde à vue ?

Selon nos informations, l'homme en garde à vue est un ressortissant rwandais de 39 ans. Il est non seulement bénévole au diocèse, mais il est aussi suivi et hébergé par l'évêché, comme d'autres hommes d'ailleurs. Selon le Père Hubert Champenois, recteur de la cathédrale, interrogé par LCI, cet homme de confession catholique vit à Nantes "depuis plusieurs années". Il habite "dans une maison religieuse dans la ville", comme "la plupart des bénévoles". Arrivé sur le territoire français depuis 2012, son récépissé de demande de séjour a expiré en mars 2020. Ce document permet à quiconque est en procédure de demande de carte de séjour d'être légalement sur le territoire français. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est aujourd'hui en situation irrégulière. Il est en tout cas inconnu des services de police, selon nos informations.

Ces incertitudes poussent l'avocat, commis d'office, du gardé à vue à demander à ce qu'on respecte la présomption d’innocence de son client. Devant le commissariat ce dimanche après-midi, Me Quentin Chabert en a profité pour assurer que "dans l'état actuel" du dossier, "aucun élément ne rattache directement" le bénévole à la tragédie qui a frappé la cathédrale. "Du moins de ce que je connais des éléments de procédure évidemment." Ce qui ne l'a pas empêché de d'ores et déjà demandé la miséricorde pour son client. Devant les caméras, Me Quentin Chabert a estimé que, s'il s'avérait que la cause n'était pas accidentelle, "la meilleure des communautés pour pouvoir faire preuve de miséricorde" était "la communauté catholique".