Incendie d'un immeuble à Paris : 48h pour évaluer l'état mental de la suspecte

Dans la soirée du 5 février 2019, la principale suspecte de l'incendie d'un immeuble qui a fait dix morts à Paris a été transférée au sein de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Les médecins qui l'ont examinée ont constaté de l'incohérence et de la paranoïa dans ses propos. Ces derniers ont 48 heures pour déterminer si la suspecte peut être placée en garde à vue ou devrait être internée.



