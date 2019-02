Incendie d'une boulangerie à Lyon : un suspect identifié

Deux de ses proches ont été placés en garde à vue le 13 février. L'un d'entre eux a été mis en examen des chefs de complicité et placé en détention provisoire.





Les investigations se poursuivent en vue de l'interpellation du principal suspect et afin de déterminer le mobile et les circonstances exactes du passage à l'acte, ajoute le procureur. A ce jour, aucun élément ne laisse penser que les victimes étaient personnellement et directement visées par cet acte criminel, souligne encore le parquet.