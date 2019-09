Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : inquiétudes sur la qualité de l'eau

SANTÉ PUBLIQUE - La qualité de l'eau du robinet inquiète de nombreux habitants de Rouen et de ses environs au point qu'une rumeur gonfle : l'hôpital lui-même déconseillerait de la boire. Une information démentie par le CHU de Rouen et les autorités.

Face à l’ampleur de cette rumeur, le CHU a multiplié les messages sur Facebook et Twitter pour démentir et rassurer les habitants de la région. "En lien avec les services de la Préfecture qui suivent la situation depuis le début de l'incendie, nous confirmons que l'eau est potable", peut-on lire dans un post.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes habitant à Rouen et ses alentours s’inquiètent d’une possible pollution de l’eau du robinet. Certains affirment que le CHU de Rouen recommanderait de ne pas boire cette eau, car elle serait impropre à la consommation. D’autres avancent même que cette consigne a été envoyée au centre hospitalier, par les autorités.

La préfecture tout comme la métropole de Rouen Normandie n’ont donné, eux non plus, aucune consigne allant dans ce sens. Ils conseillent cependant de prendre des précautions pour éviter d'ingérer des suies, en lavant fruits et légumes avant de les consommer. Autre recommandation : rester à l'abri des fumées pour se protéger des retombées d'hydrocarbures.