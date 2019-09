Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen : pourquoi l'indice Atmo de la qualité de l'air a été suspendu jeudi ?

POLLUTION - L'indice de qualité de l'air de la ville de Rouen, diffusé quotidiennement par le réseau Atmo, a été suspendu ce jeudi. Si certains internautes évoquent une "dissimulation", l'association Atmo Normandie explique que cette décision a été prise pour ne pas méprendre le grand public. L'indice - qui ne porte que sur les particules fines - peut être bon, malgré la situation.

Dans chaque grande ville de France, le réseau Atmo France diffuse quotidiennement un indice de qualité de l'air. Mais ce jeudi, impossible de trouver l'indice de la ville de Rouen, où un incendie est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi sur un site industriel : l'usine chimique de Lubrizol.

De nombreux internautes ont fait part de leur étonnement et de leurs craintes, captures d'écran à l'appui. Sur l'une d'entre elles, on voit effectivement la liste des principales communes de la région. Pour Alençon, Caen, Cherbourg, Evreux, Le Havre, Lisieux, Saint-Lô, s'affichent une estimation de l'indice pour le 26 septembre et une prévision pour le lendemain, 3/10 pour l'ensemble, une qualité dite "bonne". La ligne Rouen est, elle, grisée.