Cathédrale de Nantes : la Fondation du patrimoine lance un appel aux dons

Ce qui touche plus particulièrement les Français et le monde catholique c'est la destruction du grand orgue de la cathédrale. Vieux de 400 ans, il avait résisté à la Révolution, aux guerres et à l'incendie dévastateur de 1972. Il trônait sur la nef de l'édifice depuis maintenant quatre siècles et la plateforme sur laquelle il se situe est quant à elle "très instable et menace de s'effondrer" d'après les pompiers. "C'était un très beau monument", "un orgue baroque du 17e siècle, très ancien", souligne auprès de l'AFP Paul Chopelin, maître de conférence en histoire moderne à Lyon et membre du CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques).

Le Père François Renaud, administrateur du diocèse de la cathédrale de Nantes, a pu entrer dans la cathédrale. Il s'émeut de cette disparition : "C'est absolument effarant de découvrir une tribune vide alors qu'il y trônait majestueusement le grand orgue. Il n'y a plus de grand orgue, il est parti en fumée."