Incendie de la rue Erlanger : ce que l'on sait des sept victimes identifiées

Myriam Irainat habitait au sixième étage du 17, bis rue Erlanger. Ses proches la recherchaient depuis mardi. Mercredi, son frère avait posté ce message à Patrick Jouclas, papa de Jonathan, qui recherchait alors son fils : "Je viens de voir votre annonce, je rencontre le même problème. Ma sœur réside au 6e et nous avons aucune nouvelle, ni hôpital ni préfecture. Merci de me laisser vos coordonnées afin de pouvoir vous appeler au plus vite pour échanger sur les dernier élément. Vous n’êtes pas seul à être sans information . Cordialement"





Ce jeudi, le frère de Myriam Irainat a annoncé à LCI que la jeune femme était malheureusement décédée. "Nous l'avons cherchée pendant 2 jours sur place et à distance. Et tout s'est arrêté hier à 18h30, nos espoirs, nos prières pour qu'elle soit en vie", nous indique une proche bouleversé.