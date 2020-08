Incendie de Lubrizol : une enquête épidémiologique lancée sur plus de 5.000 personnes

Le 26 septembre 2019, 9.505 tonnes de produits chimiques brûlaient sur les sites de Lubrizol et de Normandie Logistique. Près d'un an plus tard, alors que des odeurs persistent dans l'air, une vaste étude épidémiologique sera lancée ce mardi 1er septembre "pour décrire la santé et la qualité de vie de la population", a annoncé ce lundi 31 août Santé publique France. Elle sera menée auprès de 5.200 habitants de Seine-Maritime tirés au sort, pour analyser la "perception de l'incendie" par la population et "l'impact sur sa santé", a précisé l'agence sanitaire, qui avait évoqué le lancement de cette étude début juin.

Pour les besoins de l'enquête, "4.000 adultes et 1200 enfants" de 122 communes de ce département seront invités à répondre à un questionnaire en ligne ou par téléphone, afin de recueillir "des informations sur leur perception de cette catastrophe industrielle et de leur exposition aux nuisances et pollutions qu'elle a générées, sur les symptômes et problèmes de santé ayant pu être ressentis pendant l'accident et dans ses suites, ainsi que sur leur état de santé actuel". L'étude interrogera aussi 1000 adultes et 250 enfants habitant Le Havre et ses environs, secteur défini "comme zone témoin" par l'agence sanitaire.