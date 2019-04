Incendie de Notre-Dame : comment travaillent les enquêteurs ?

Un point chaud provoqué par une soudure ou un court-circuit ? Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée et l'enquête sera longue. Un travail de fourmi, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'édifice, qui n'a pas encore commencé pour des raisons de sécurité. En attendant, les enquêteurs se concentrent sur les témoignages des ouvriers et des agents de sécurité. Au total, une trentaine de personnes ont déjà été auditionnées par la police.



