Incendie de Notre-Dame de Paris : combien de temps pourraient durer les travaux de reconstruction ?

Pire, selon le directeur de la Fondation de l’Œuvre de Notre-Dame Eric Fischer, il faudra "des décennies" pour reconstruire l’édifice religieux. "Les dégâts vont être considérables. (…) Vu l'ampleur présumée des travaux, quasiment l'intégralité des corps de métiers devra intervenir. Il y aura évidemment des travaux sur la pierre, de charpente, de métallerie, les installations techniques, comme l'électricité, l'éclairage, la couverture...", a-t-il indiqué à l’AFP alors qu’une enquête a été ouverte pour "destruction involontaire par incendie", a annoncé le parquet de Paris.





La maire de Paris vise un délai beaucoup plus court. "En 2024, Paris accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il nous faut tout faire pour que la cathédrale Notre-Dame ait retrouvé toute sa splendeur à cette occasion". L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, veut aller plus vite encore : "J'entends depuis hier qu'il faudra une décennie, c'est une plaisanterie ! Il faut se donner un délai court, comme on l'a fait dans le passé pour des chantiers d'exception", a-t-il déclaré à l'AFP, évoquant "non pas dix ans, quinze ans, mais trois ans".





Alors, peut-on imaginer Notre-Dame restaurée dès 2022 ? "Irréaliste", a réagi mardi Frédéric Létoffé, l'un des deux présidents du Groupement des entreprises de restauration de monuments historiques (GMH). "Une restauration entre dix et quinze ans me semble raisonnable", argue-t-il, soulignant notamment que le chantier nécessitera la sécurisation du site, la mise en place d'une protection contre les intempéries et "un étalement des tâches" entre les différents corps de métiers, la reconstruction de la charpente ne pouvant intervenir qu'à la fin.