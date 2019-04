Incendie de Notre-Dame de Paris : combien de temps pourraient durer les travaux de reconstruction ?

"Nous la rebâtirons". Tels ont été les mots du président de la République Emmanuel Macron lundi soir, quelques heures après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en début de soirée. Les dégâts de cet incendie sont d’ores et déjà considérables. "L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus", a indiqué mardi matin Gabriel Plus, le porte-parole des pompiers de Paris.





Si les deux beffrois, abritant les cloches, ont été sauvés, des doutes subsistent sur comment la structure va résister. Alors qu’une collecte nationale va être lancée par la Fondation du patrimoine pour œuvrer à la reconstruction du monument et que les richissimes familles Pinault et Arnault ont annoncé débloquer 300 millions d’euros pour y contribuer, combien de temps pourraient durer ces travaux ?