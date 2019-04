Incendie de Notre-Dame de Paris : l'enquête s'annonce laborieuse, incertaine et à risque

Fouiller méticuleusement les décombres et les faire parler, c'est désormais la tâche des enquêteurs qui ont commencé leurs investigations autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Parallèlement, les auditions des témoins et des ouvriers se poursuivent. Pour l'instant, trois hypothèses sont étudiées : la thèse accidentelle, celle de l'acte involontaire et la piste criminelle. Toutefois, l'enquête sur place s'annonce compliquée, d'autant plus que le site n'est pas encore sécurisé.



