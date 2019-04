Incendie de Notre-Dame : la piste accidentelle privilégiée

L'enquête sur l'incendie de Notre-Dame de Paris va être longue et difficile selon une source proche du dossier. Elle repose principalement sur les témoignages des ouvriers et du personnel de la cathédrale. Ce 16 avril 2019, douze personnes sont interrogées par la brigade criminelle dans les locaux de la police judiciaire. Pour le moment, le procureur de la République a précisé que rien ne va dans le sens d'un acte volontaire.



