Court-circuit, failles de sécurité, mégots de cigarettes... où en est l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame ?

Comme écrit par le Canard enchaîné, l'hypothèse d'un court-circuit venant des ascenseurs, des cloches électrifiées ou des néons sera étudié. Il est toutefois encore trop tôt pour le faire pour de simples questions de constatations infaisables techniquement. Le feu, qui a touché la toiture de Notre-Dame, a endommagé énormément de câbles. Certains éléments techniques sont en trop mauvais état pour "parler". Reste ensuite à déterminer si court-circuit il y a eu, s'il est la cause ou une conséquence du départ de feu ? Cela change évidemment la donne, mais là encore les policiers sont dans des conjectures.





À ce stade, ce qui apparaît de plus en plus clairement est une série de dysfonctionnements au niveau de la sécurité de Notre-Dame. En particulier lors de la toute première alerte. Selon nos informations, l'agent de sécurité privée et le régisseur ont, en audition, rejeté la responsabilité vers l'agent présent au PC de sécurité de la cathédrale. D'après les enquêteurs, la première alerte à 18h20 s'est bien déclenchée, normalement, donc techniquement le système marchait bien. En revanche, c'est humainement qu'il y a sans doute eu des erreurs. Mais lesquelles ? C'est ce que les enquêteurs vont tenter de déterminer.