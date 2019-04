Incendie de Notre-Dame : les artistes lui rendent hommage

Beaucoup ont pensé à Victor Hugo et à son personnage Quasimodo. Avec un crayon, en noir et blanc ou en couleurs, des dessinateurs et dessinatrices du monde entier ont tenu à rendre hommage à Notre-Dame. Lundi soir, la dame de Paris a été victime d'un violent incendie qui a emporté sa flèche. Les pompiers ont œuvré toute la nuit pour venir à bout du feu.