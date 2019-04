Incendie de Notre-Dame de Paris : un spéctacle de désolation pour les Parisiens

Le feu s'est déclaré peu avant 19 heures, le 15 avril 2019, dans les combles de Notre-Dame de Paris. La flèche de l'édifice, ainsi que la charpente, n'ont pas résisté aux flammes malgré l'intervention massive des pompiers. Alors qu'ils étaient plus de 400 à s'activer pour tenter de sauver le monument, les Parisiens, stupéfaits et impuissants, se sont rassemblés sur les lieux. Face au drame, laïques, croyants, Français et étrangers se sont réunis pour enchaîner les prières.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.