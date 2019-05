Incendie de Notre-Dame : l'enquête sera longue et difficile

L'enquête sur l'incendie de Notre-Dame de Paris avance progressivement. Plus d'une dizaine de brigades criminelles sont toujours à pied d'œuvre pour trouver de nouveaux indices. Toutefois, l’insécurité du monument a conduit les enquêteurs à utiliser un robot téléguidé pour faire le travail à leur place. Jusqu’ici, la piste accidentelle est toujours privilégiée et les auditions se poursuivent.



