Incendie de Notre-Dame : l'hypothèse d'un acte volontaire serait écartée

Il faudra plusieurs mois probablement aux enquêteurs pour déterminer les causes du sinistre. D'autant que jusqu'à aujourd'hui, les enquêteurs n'ont pu réaliser de relevés directs compte-tenu des risques d'effondrement notamment.

Après des constatations à partir d'images réalisées par des drones depuis lundi et tout au long de la semaine, les enquêteurs devraient pourvoir incessamment sous peu se rendre enfin sur place.





"Les spécialistes du laboratoire central de la préfecture de police de Paris devront guider les techniciens de l'identité judiciaire dans le choix des photos et des prélèvements à effectuer, sous le contrôle des spécialistes de la procédure judiciaire à la brigade criminelle. Objectif : faire parler des gravats auxquels des robots pourraient accéder par des tunnels aménagés pour l'occasion, des poutres plus ou moins calcinées, des morceaux de tableau électrique, des bouts de câblage", précise le JDD.





Six jours après l'incendie, plusieurs éléments sont d'ores et déjà établis : tous les ouvriers avaient quitté la cathédrale avant 18 heures, deux alertes ont retenti, une à 18h20, l'autre à 18h43. Dans l'hebdomadaire dominical, un enquêteur conclut: "On parviendra peut-être à mettre ne lumière une négligence, une imperfection dans l'organisation du chantier, sans que ce soit obligatoirement la cause de l'incendie..."