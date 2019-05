Incendie de Notre-Dame : une enquête longue et complexe

Cela fait un mois que les policiers la recherchent et la traquent sans relâche. Mais l'origine de l'incendie de Notre-Dame demeure une énigme. La brigade criminelle réentend des témoins et la piste d'un feu accidentel reste privilégiée. Des défaillances et des manquements dans la sécurité de la cathédrale ont été mis au jour par les enquêteurs. Mettre un nom sur un coupable s'annonce toutefois laborieux.



