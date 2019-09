Incendie en Charente-Maritime : 80 hectares ravagés, la LGV reliant Paris à Bordeaux fermée

INCENDIE - Un incendie de forêt s'est déclaré en Charente-Maritime en milieu d'après-midi, ce mercredi. Les flammes ont ravagé 80 hectares sur la commune de Bedenac, au nord de Bordeaux, et poursuivent leur progression.

Après l'Aude, c'est la Charente-Maritime qui est touchée par les flammes. Un incendie de forêt s'est déclaré mercredi, en milieu d'après-midi, et a ravagé 80 hectares sur la commune de Bedenac, située à quelques 50 kilomètres de Bordeaux. "L'incendie n'est pas maîtrisé et devrait se poursuivre toute la nuit. Il est particulièrement violent sur le flanc droit où nous avons mobilisé six groupes de feux de forêts", soit 24 camions engagés et 108 pompiers, a déclaré à l'AFP l'officier de communication le capitaine Loïc Maurin, précisant qu'aucune zone d'habitation n'était menacée. Une dizaine de personnes ont toutefois été évacuées par précaution et les trains de la LGV qui relient Paris à Bordeaux ont été déviés sur la ligne ferroviaire classique.