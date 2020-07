Incendie maîtrisé sur le site d'une usine classée Seveso à Douai, aucun risque de toxicité

Deux camions stationnés à proximité étaient "directement menacés par l'incendie" à l'arrivée des pompiers. L'accès au site a été bloqué par la police pour permettre l'intervention des secours. Des vidéos diffusées vers 18h sur les réseaux sociaux montraient de la fumée noire s'échappant de l'enceinte de l'usine, installée dans une zone rurale à la périphérie de Douai. Mais cette même fumée n'était plus visible une heure plus tard, comme l'a constaté un photographe de l'AFP.

La préfecture assure que l'incendie est désormais maîtrisé. "Il n'a fait aucune victime et il n'y a aucun risque de toxicité", a-t-elle affirmé. "Il n'y a plus de risque pour les riverains et il semble que les dégâts matériels soient limités", a ajouté en début de soirée le maire de Douai Frédéric Chéreau. Un message plus rassurant que celui posté quelques heures plus tôt sur le réseaux sociaux, dans lequel il invitait les habitants "à ne pas sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre".