Incendie meurtrier à Paris : il a sauvé plusieurs habitants

Avec dix morts et une trentaine de blessés, le bilan humain de l'incendie survenu dans le XVIe arrondissement de Paris pendant la nuit du lundi 4 au mardi 5 février 2019, est terrible. Il aurait pu être encore plus lourd sans le courage et l'héroïsme d’un policier qui habitait l'immeuble. Ce dernier a risqué sa vie pour sauver ses voisins sans attendre l'arrivée des secours.



