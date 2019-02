Incendie meurtrier à Paris : une origine criminelle

La piste criminelle a très vite été privilégiée par les enquêteurs. Le procureur de la République de Paris a annoncé qu’une femme de 40 ans, résidente de l’immeuble, avait été interpellée. Placée en garde à vue, la suspecte aurait été vue en train d’essayer de mettre le feu à une poubelle puis à une voiture. Cette femme avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour de graves troubles psychiatriques. Elle venait de sortir de l'hôpital et aurait voulu se venger de l'un de ses voisins.



