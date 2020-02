Incendie meurtrier à Strasbourg : deux hommes en garde à vue

Selon nos informations, bien qu'un problème au niveau du tableau électrique de l'immeuble a été constaté, la piste criminelle est envisagée. Deux hommes, défavorablement connus des services de police pour des faits de droit commun, ont été interpellés dès 1h30 du matin sur les lieux, en bas de l'immeuble. A l'heure qu'il est, ils sont toujours en garde à vue, et la piste d'un différent entre ces deux suspects et un habitant de l'immeuble est privilégiée, indique à LCI une source policière.

Selon le directeur de cabinet de la préfecture de la Région Grand Est, Dominique Schuffenecker, qui s'est rendu sur place dans la nuit, l'identification des victimes était encore en cours jeudi matin. Un homme de 30 ans, un autre âgé d'une trentaine d'années et un troisième de 45 ans ainsi qu'une femme de 25 ans et une seconde d'environ 70 ans, sont décédés dans ce sinistre, a-t-il précisé.

Le communiqué de la SDIS 67 indique que les pompiers "ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs". Les personnes évacuées ont été prise en charge et accueillies dans un gymnase. Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

"On a essayé d'ouvrir la porte d'entrée pour descendre, et on s'est pris plein de fumée. On a refermé la porte. Ensuite, on a vu la lueur des flammes. On s'est réfugiés près de la fenêtre. Les pompiers sont arrivés dix minutes après", a témoigné une habitante du deuxième étage de l'immeuble sinistré aux DNA.