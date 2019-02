Incendie meutrière à Paris : la principale suspecte a été placée en détention provisoire

Dans l'affaire de l'incendie meurtrière rue Erlander à Paris, un juge des libertés et de la détention a décidé de placer Essia B., la principale suspecte, en détention provisoire. Des expertises et contre-expertises psychiatriques et psychologiques vont se succéder pour établir sa responsabilité pénale. Celle-ci pourrait en effet être remise en cause si le discernement d'Essia B. a été aboli au moment des faits.



