Incendie mortel à Courchevel : "Si le bâtiment avait été aux normes, on aurait pu éviter un drame"

Selon les parents d’Ambre, environ 100 euros étaient prélevés chaque mois sur sa fiche de paie pour son hébergement par ses employeurs. Si le montant de cet avantage en nature n’était pas très élevé, le logis ne les valait pas. "Les saisonniers étaient deux par chambre, des chambres de 6 à 8 m2. Parfois, il n’y avait qu’un grand lit alors que les personnes ne se connaissaient pas", indique Alain Corci.





Plus que l’exiguïté des lieux ou la promiscuité avec des inconnus, Alain Corci veut avant tout dénoncer l’insécurité même au sein du bâtiment. "Jusqu’à il y a 9 ans, l’Isba était un hôtel qui n’était plus aux normes et qui a été fermé par la municipalité. Le groupe Maison Tournier l’a racheté. Il envisageait d’y faire un hôtel de luxe. Comme les permis déposés les deux dernières années n’ont pas été acceptés, il en a profité pour loger des saisonniers, notamment les salariés de ses multiples hôtels. Le problème, c’est que le bâtiment n’était pas plus aux normes qu’à sa fermeture", assure Alain Corci auprès de LCI.