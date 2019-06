Incendie mortel à Paris : près de 200 pompiers sont intervenus pour maîtriser ce feu

Ce 22 juin 2019 au matin, un grave incendie, rue Nemours dans le 11e arrondissement de Paris, a nécessité l'intervention de près de 200 pompiers venus de plusieurs casernes parisiennes. A cause de son intensité, ces derniers ont du travailler sans relâche pendant six heures pour maîtriser le feu. Les causes de l'incendie sont encore inconnues.





