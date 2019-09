Rouen : important incendie en cours dans une usine classée Seveso

EN FEU - Un important incendie s'est déclaré dans l'usine Lubrizol, qui fabrique des additifs pour des lubrifiants, quai de France à Rouen, en Seine-Maritime. Le feu est toujours en cours ce jeudi matin, dégageant d'importants panaches de fumée au-dessus des habitations.

La préfecture de Seine-Maritime appelle à éviter le secteur et a décidé le confinement de la population dans un périmètre de 500m autour du site. Les établissements scolaires et les crèches de certaines communes de l'agglomération resteront fermés ce jeudi "pour éviter les déplacements inutiles", indique-t-elle. Le pont Flaubert et les rues dans ce périmètre sont interdites à toute circulation.