Incendie rue Erlanger à Paris : le dramatique constat des architectes de sécurité

FAIT DIVERS - Un arrêté de police générale portant interdiction à l’accès et à l’occupation du 17, bis rue Erlanger (16e), où s’est produit un incendie qui a fait 10 morts et une trentaine de blessés, a été pris lundi en milieu d’après-midi. Ce dernier fait état de l’étendue des dégâts dans ce bâtiment auquel les rescapés ne pourront pas accéder pendant un certain temps.