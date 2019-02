Incendie rue Erlanger : les pompiers toujours sur place

Dès mardi matin, la préfecture de police a mis en place un numéro pour les personnes concernées et leurs proches : le 0805.200.450.





L’association Paris Aide aux Victimes, membre du réseau France Victimes, a par ailleurs été mandatée par le Parquet de Paris depuis le 5 février pour apporter aide et soutien aux victimes et à leurs proches de l’incendie. Composée de juristes, de psychologues et d’une assistante sociale, l’association propose dans la durée un soutien psychologique, une information sur vos droits et une aide dans les démarches à effectuer auprès des différents organismes et professionnels (autorités judiciaires, services sociaux de la mairie de Paris, assurances, avocats, services médico-psychologiques…).

Pour rencontrer un professionnel de l’association, les personnes peuvent contacter l'association du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au 01 45 88 18 00 ou par mail : contact13@pav75.fr