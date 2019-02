Savoie : trois départs de feux inexpliqués dans la station des Arcs, 440 personnes évacuées

Alors que la saison bat son plein et que de nombreuses familles sont en vacances, un premier feu s'est déclaré à minuit dans la poubelle de la résidence Pierra Menta, indique une source préfectorale, confirmant une information de France Bleu Pays de Savoie. Trente minutes plus tard, un deuxième départ de feu est signalé sur le balcon d'un appartement d'une résidence de tourisme de huit étages, La Croisette. La fumée s'est alors propagée rapidement dans l'appartement et les couloirs. Quarante personnes ont dû être évacuées, 36 d'entre elles ont pu rapidement regagner leurs logements et quatre ont été relogées.





Un peu plus tard dans la nuit, aux alentours de 3H30 du matin, un troisième feu est relevé dans le vide ordure d'une autre résidence de vacances - Belles Challes - de 16 étages. Quatre cents personnes y ont été évacuées. Toutes ont pu regagner leur logement dans la nuit.