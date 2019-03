Incendie sur les Champs-Élysées : un policier raconte

C'est l'une des images les plus marquantes et les plus terrifiantes du samedi 16 mars 2019. Des casseurs ont été filmés en train de mettre le feu à une agence bancaire au rez-de-chaussée d'un immeuble près des Champs-Élysées. Onze personnes ont été blessées dans l'incendie. Le bilan aurait pu être très lourd si des policiers n'étaient pas intervenus pour secourir les résidents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.