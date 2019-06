Incendies dans le Gard : un homme pris en flagrant délit et interpellé

Suite aux 60 départs de feu dans le Gard, un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté en flagrant délit, alors qu'il était en train d'allumer un feu. Déjà connu par les autorités pour des faits similaires, il a immédiatement reconnu les faits. Qualifié de déséquilibré, sa garde à vue a très vite été levée et il a été transféré en internat dans un hôpital psychiatrique.



