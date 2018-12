Joué-lès-Tours : face à l'insécurité, le maire instaure un couvre-feu pour les mineurs de moins de 17 ans

Voitures brûlées, matériel urbain dégradé, policiers caillassés ... Une liste d'incivilités qui, selon les habitants de Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire, sont devenues "quotidiennes". Après une nouvelle série de dégradations et de violence peu avant les fêtes, Frédéric Augis, maire LR de cette commune d'environ 38.000 habitants, a décidé d'instaurer un couvre-feu d'un mois pour les mineurs de moins de 17 ans.





"À travers ces actes, c’est l’ensemble des habitants de la ville qui souffre d’un sentiment croissant d’insécurité et d’une image de leur ville qui se dégrade dangereusement" avance le communiqué de la municipalité. Afin de rétablir "la sécurité des Jocondiens", les mineurs de moins de 17 ans ne sont donc plus autorisés à sortir seuls entre 22h et 6h, dans certaines zones sensibles de la Ville, notamment le centre. Jusqu'au 24 janvier, chaque mineur non accompagné d'un adulte se verra reconduire à son domicile par la police municipale ou nationale. L'objectif affiché : protéger les jeunes des dérives délinquantes et mobiliser les parents.