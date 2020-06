INFO LCI - "Affaire Tsingtao" : des policiers accusés de racisme anti-Chinois

Est-ce un "soupçon avéré de propos raciste", au sens où l’entendait le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ? Ce n’est, en tout cas, pas ce que ces justiciables, même mis en cause, attendaient de la police et de la justice. Ce qui devait, à l’origine et de toute évidence, être une très mauvaise blague et rester dans l’intimité d’un service a pris des tournures beaucoup plus sérieuses. Selon les informations recueillies par LCI, plusieurs personnes mises en examen dans une enquête d’immigration clandestine accusent aujourd’hui des policiers et magistrats parisiens de racisme anti-Chinois.

Les faits remontent à janvier dernier. Plusieurs individus sont interpellés pour association de malfaiteurs et aide à l’entrée au séjour irrégulier en bande organisée par des policiers de la sous-direction de lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII). Ce service de la préfecture de police est spécialisé dans la lutte contre les filières d’immigration clandestine. Les investigations mettent en cause des ressortissants chinois et des Français d’origine asiatique, soupçonnés de maintenir illégalement des étudiants chinois sur le territoire.