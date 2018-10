INFO LCI - Deux hommes qui s’embrassaient roués de coups à Paris : l'agresseur présumé jugé aujourd'hui

Une heure plus tard, les policiers qui avaient été avertis des faits par les victimes ont repéré et interpellé l'un des deux agresseurs présumés qui se trouvaient encore dans le quartier. Il a été placé en garde à vue et va, selon nos informations, être jugé mardi 9 octobre en comparution immédiate, pour "violences volontaires commises à raison de l'orientation sexuelle des victimes et port d'arme de catégorie D". L’agression avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Le lendemain soir, un deuxième homme avait été interpellé et placé en garde à vue avant que celle-ci soit levée faute d'éléments l'incriminant.





Les deux victimes, qui avaient été transportées à l'hôpital, avaient fait constater des douleurs au niveau des côtes et du nez.





Le 19 septembre dernier, dans le 20e arrondissement de Paris, un comédien avait raconté sur Instagram l'agression dont il avait été victime alors qu'il était à la sortie d'un théâtre. Un mineur soupçonné d'avoir participé à cette agression à caractère homophobe a été mis en examen pour "violences aggravées.