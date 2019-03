INFO LCI – Gilets jaunes : un cadet de la République soupçonné de pillages et de dégradations

Un cadet de la République en formation dans la police nationale, a été placé en garde à vue ce mardi, selon nos informations. Il avait été interpellé pour port d’arme prohibé lors de la manifestation parisienne des Gilets jaunes, samedi dernier. Mardi, il a été convoqué dans un commissariat parisien.





Des investigations plus poussées ont permis d’établir qu’il est aussi soupçonné d’être l’auteur de pillages et de dégradations dans des commerces lors des manifestations des 1er, 8 et 15 décembre 2018. Le suspect est âgé de 19 ans et originaire de Seine-et-Marne.