INFO LCI – "Je baise la France" : le rappeur Nick Conrad entendu par les enquêteurs

De son côté, Nick Conrad se défend d’appeler à la violence. "Le mot France est ici à considérer comme mentalité française, médias, etc. qui se sont arrogés le droit de qualifier Nick Conrad en des termes inexacts plus que d’ouvrir le débat épineux", écrit-il à la fin de son clip, en guide d’avertissement. Depuis le début de la semaine, le rappeur a fait le tour des médias pour tenter d’expliquer sa démarche, qu’il considère comme une œuvre artistique, appelant à la distanciation, et se défendant d’être un "terroriste" dans une interview accordée à 20 Minutes.





Le 19 mars, il avait été condamné à 5.000 euros d’amende avec sursis pour provocation au crime après un clip où il appelait à "pendre les blancs". Il a fait appel.