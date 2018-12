INFO LCI - La DGSI enquête sur le piratage de données personnelles de policiers du syndicat Alliance

Une base de données piratée qui n’aurait jamais dû sortir du fonctionnement interne au syndicat Alliance. Lundi soir, un groupe de hackers se réclamant du collectif "Anonymous" a piraté un site de permutations du syndicat de police Alliance. Sur cette liste, que nous avons consultée, les identités, numéros de téléphone, adresses mail et affectations de près de 500 policiers ont été rendus publics sur un forum avec des mots-clés #ACAB (All Cops Are Bastards) et #GiletsJaunes.





Selon nos informations, la DGSI va enquêter sur ces faits dans le cadre d’une procédure ouverte le 6 décembre dernier après des menaces de cyber-attaques. Enquête ouverte, selon une source judiciaire à LCI, des chefs "d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, en bande organisée et association de malfaiteurs".