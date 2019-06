INFO LCI - Lyon : l’étrangleur de prostituées interpellé par les policiers de la brigade des mœurs

L’enquête a connu une avancée fulgurante en début de semaine grâce à un « hit » de l’ADN prélevé dans le sperme retrouvé dans un préservatif. Les policiers ont prélevé l’ADN d’un individu interpellé quelques jours auparavant pour outrage et rébellion et l’ont rentré dans la base. L’ADN de cet individu est bien celui de l’agresseur de prostituées.





Les policiers décident alors de déployer un large dispositif pour le localiser et l’appréhender. L’homme, originaire de Vénissieux et inconnu jusqu’à présent hormis ces faits d’outrage et de rébellion, est interpellé jeudi à 13h30 alors qu’il se rend sur son lieu de travail. Confondu à la fois par l’ADN, des éléments de téléphonie et la vidéosurveillance, il nie pourtant tous les faits lors de la garde à vue. Il a été présenté à un juge d’instruction ce jeudi après-midi. Compte-tenu de la gravité des faits, une information judiciaire va être ouverte.