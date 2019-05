INFO LCI - Nick Conrad : l'avocate du rappeur menacée de mort, une enquête en cours

Chloé Arnoux, avocate au barreau de Paris, a été la cible d'une campagne anonyme et ciblée par ce qui semble venir de réseaux identitaires. Après avoir assuré la défense de son client, condamné en mars dernier à 5000 euros d’amende avec sursis - il a interjeté appel - pour un clip "Pendez les blancs", elle a été destinataire d'une dizaine de mails et messages dans lesquels elle était traitée de "sale pute à nègres". Les auteurs de ces messages la menacent même de s’en prendre à elle en lui faisant subir des "tournantes". "On va te butter (sic)", "on sait où tu habites", "on te surveille", peut-on ainsi lire dans ces messages qu’elle a joints à son récit devant les policiers.





Certains de ces messages relaient vers des blogs ou sites internet identitaires comme fdesouche ou voire parfois suprémacistes.